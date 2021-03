Rabiot | “Giocare ogni 3 giorni è difficile Alla Juve è tutto più complicato dal punto di vista collettivo”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il centrocampista dellantus e della Nazionale francese, Adrien, ha parlato dopo il deludente 1-1 dei transalpini di ieri sera contro l’Ucraina di Shevchenko e del momento non facilentus. Queste le sue parole: “Ci aspettavamo questo tipo di gioco da parte dell’Ucraina, non è mai facile affrontare una difesa a cinque, ma dobbiamo saperci adattare ai nostri avversari. Se non abbiamo vinto, è perché non abbiamo dato. Sarebbe servito più ritmo ieri, ma non c’è nulla per cui arrabbiarsi o spaventarsi. Ci sarebbe piaciuto iniziare meglio le qualificazioni al Mondiale, però potremo riscattarci già nella prossima partita fra pochicol Kazakistan”. Come si è trovato al fianco di Kanté?“Bene, lavora molto e non si risparmia mai. È facile stargli accanto in ...