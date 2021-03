Punteggio di continuità in un IIS: come si valuta per il servizio nei diversi indirizzi (Di giovedì 25 marzo 2021) La valutazione del Punteggio di continuità in un IIS segue le regole previste nella tabella di valutazione. Possibili differenze per la valutazione del servizio nei diversi indirizzi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 marzo 2021) Lazione deldiin un IIS segue le regole previste nella tabella dizione. Possibili differenze per lazione delneiL'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Punteggio di continuità in un IIS: come si valuta per il servizio nei diversi indirizzi - infoitinterno : Punteggio di continuità: si valuta per il servizio come titolare nella scuola, non per il servizio in utilizzazione -

Ultime Notizie dalla rete : Punteggio continuità Giviva Scafati batte Ferrara nel recupero e conquista il terzo posto del girone di andata. ... punteggio che diventa poi quello conclusivo, per via dell'errore dell'ex Baldassarre nell'ultimo ... Nella partita di stasera ci sono diverse note positive, ovvero la continuità offensiva nei 40', i sei ...

Basket Serie C Silver - Il Costone Siena supera nettamente Terranuova E' bastato poco però alla Vismederi per tornare a guidare nel punteggio, grazie a un Juliatto ... ma d'altronde sono soltanto pochi giorni che stiamo dando continuità al nostro lavoro. La preparazione ...

Pharma: da AbbVie a Gsk, aumenta la reputazione delle aziende italiane Corriere della Sera ...che diventa poi quello conclusivo, per via dell'errore dell'ex Baldassarre nell'ultimo ... Nella partita di stasera ci sono diverse note positive, ovvero laoffensiva nei 40', i sei ...E' bastato poco però alla Vismederi per tornare a guidare nel, grazie a un Juliatto ... ma d'altronde sono soltanto pochi giorni che stiamo dandoal nostro lavoro. La preparazione ...