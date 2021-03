(Di giovedì 25 marzo 2021): Gli agenti sono intervenuti in via Manzoni per una segnalazione di un furto di pneumatici hanno notato quattro uomini a bordo di un’auto che sono fuggiti. Ieri sera gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Manzoni per una segnalazione di

Advertising

mattinodinapoli : Napoli, a Posillipo sorpreso con una mazza da baseball e una catena: denunciato - puntomagazine : I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso e sanzionato 11 persone non appartenenti allo stesso nucleo familiar… -

Ultime Notizie dalla rete : Posillipo sorpreso

Napoli.zon

NAPOLI. Agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Manzoni per una segnalazione di un furto di pneumatici. I poliziotti, ...Napoli . Gli agenti del commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Manzoni per una segnalazione di un furto di pneumatici. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato quattro uomini ...NAPOLI. Agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Manzoni per una segnalazione di un furto..NAPOLI – Ieri sera gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Manzoni per una segnalazion ...