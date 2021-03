Non solo Covid, il "contagio" delle truffe online. I consigli della Postale (Di giovedì 25 marzo 2021) Tra le conseguenze della pandemia e in particolare della zona rossa, che costringe tutti noi ad azzerare la propria vita sociale e a trascorrere molte ore a casa attaccati al pc o allo smartphone, si registra un incremento delle truffe online. Il recente report della Polizia Postale e delle Comunicazioni che fa un focus sul 2020 lo conferma e i primi dati relativi al 2021 registrano un trend simile. La costante e a tratti maniacale ricerca dell’affare più vantaggioso o dello sconto a tutti i costi porta spesso i fruitori della rete a imbattersi in piattaforme di vendita truffaldine che però appaiono seducenti, nonostante i dubbi sistemi di pagamento e l’evidenza, in qualche caso, di trovarsi di fronte a “tarocchi”, per esempio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Tra le conseguenzepandemia e in particolarezona rossa, che costringe tutti noi ad azzerare la propria vita sociale e a trascorrere molte ore a casa attaccati al pc o allo smartphone, si registra un incremento. Il recente reportPoliziaComunicazioni che fa un focus sul 2020 lo conferma e i primi dati relativi al 2021 registrano un trend simile. La costante e a tratti maniacale ricerca dell’affare più vantaggioso o dello sconto a tutti i costi porta spesso i fruitorirete a imbattersi in piattaforme di vendita truffaldine che però appaiono seducenti, nonostante i dubbi sistemi di pagamento e l’evidenza, in qualche caso, di trovarsi di fronte a “tarocchi”, per esempio ...

