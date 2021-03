"Non c'è obbligo di dire la verità nell'autocertificazione" (Di giovedì 25 marzo 2021) Finito a processo con l’accusa di falso per aver mentito nel dichiarare nell’autocertificazione che stava tornando a casa dal lavoro, durante un controllo a Milano nel marzo dello scorso anno in pieno lockdown da emergenza Covid, un 24enne è stato assolto. E ciò perché “un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge” e, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione. Lo ha deciso, accogliendo la richiesta della Procura di Milano di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, il gup Alessandra Del Corvo con rito abbreviato. Per il giudice, si legge nella sentenza, ”è evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Finito a processo con l’accusa di falso per aver mentito nel dichiarareche stava tornando a casa dal lavoro, durante un controllo a Milano nel marzo dello scorso anno in pieno lockdown da emergenza Covid, un 24enne è stato assolto. E ciò perché “un similedi riferire lanon è previsto da alcuna norma di legge” e, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione. Lo ha deciso, accogliendo la richiesta della Procura di Milano di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, il gup Alessandra Del Corvo con rito abbreviato. Per il giudice, si leggea sentenza, ”è evidente come non sussista alcungiuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo ...

"Non c'è obbligo di dire la verità nell'autocertificazione" L'HuffPost "Non c'è obbligo di dire la verità nell'autocertificazione" Finito a processo con l’accusa di falso per aver mentito nel dichiarare nell’autocertificazione che stava tornando a casa dal lavoro, durante un controllo a Milano nel marzo dello scorso anno in pieno ...

