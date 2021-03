Nazionale, Mancini: scelti i tre portieri per l’Europeo, non c’è Alex Meret (Di giovedì 25 marzo 2021) Il giovane portiere del Napoli potrebbe non far parte dei convocati per Euro 2021 La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna parla dei convocati … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 25 marzo 2021) Il giovane portiere del Napoli potrebbe non far parte dei convocati per Euro 2021 La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna parla dei convocati … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Le interviste al Ct Roberto #Mancini e al capitano Giorgio #Chiellini alla vigilia di… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Daniele #DeRossi entra a far parte dello staff Azzurro: 'Orgoglioso di iniziare un nuovo percorso in… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct Roberto #Mancini per le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo FIF… - SciabolataFFP : Ecco, proprio per il valore simbolico di questa gara io avrei schierato il duo #Mancini-#Bastoni come centrali, che… - Betpointnews : Stasera a Parma prima partita verso Qatar 2022 per la nazionale di Mancini. ????? #betpoint #sportnew #25marzo… -