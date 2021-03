Myanmar | militari sotto accusa per l’uccisione di una bambina

(Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – I cittadini di Mandalay, una tra le principali città del Myanmar, hanno indetto una nuova manifestazione, questa volta per denunciare la morte di una bambina di sette anni, la più giovane vittima dopo il colpo di Stato dei militari dell’1 febbraio.

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar militari

La Repubblica

Naypyidaw, 25 mar 13:00 - Turnell era stato il primo cittadino straniero a essere arrestato daigolpisti in, lo scorso 6 febbraio. È stato uno dei...Il quotidiano localeNow scrive che ihanno fatto irruzione nella loro casa, nel quartiere periferico di Chan Mya Thazi , e hanno sparato contro suo padre, ma hanno invece colpito la ...News e ultime notizie dal Ticino, dalla Svizzera e dal mondo di Cronaca, Politica, Sport, Arte, Musica ed Economia minuto per minuto. Siamo il giornale della Svizzera italiana.In Myanmar, continua la repressione del Movimento di disobbedienza civile: tra le vittime, Khin Myo Chit, 7 anni. Sull'altro lato del confine, in Bangladesh, un incendio devasta i campi dei Rohingya: ...