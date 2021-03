Meteo Roma del 25-03-2021 ore 06 | 10

(Di giovedì 25 marzo 2021)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord del tempo sulle regioni con sole prevalente salvi no quello mi sbatte sulla Liguria al mattino situazione invariata al pomeriggio in serata con cieli sereni su tutte le regioni eccetto sulla Liguria e sulle Prealpi ma senza fenomeni associati al centro giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su tutte le regioni al mattino e certo In Abruzzo con residua nuvolosità e precipitazioni assenti Anche nella seconda parte della giornata su tutte le regioni d’Italia con Cieli irregolarmente nuvolosi al sud tempo in deciso miglioramento con precipitazioni assenti dal mattino eccetto delle locali nevicate sul settore interno dell’Appennino oltre 500-600 metri di quota isolate piogge lungo le coste Molise Puglia tempo stabile nel corso della seconda parte della giornata Salvo ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

seconda parte della giornata Sarà locali precipitazioni in Calabria temperature minime stazionarie massime in sensibile aumento su tutta l'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro