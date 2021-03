Lutto per “Uomini e Donne”, addio a Fabio Donato Saccu. L’ex tronista morto di cancro a 46 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) Una terribile notizia ha gettato nello sconforto i tantissimi fan di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Fabio Donato Saccu, in passato tra i protagonisti del Trono Over, ha perso la sua battaglia contro il cancro. Saccu si è spento a soli 46 anni, come riporta “Periodico Italiano”, dopo aver combattuto a lungo con una forma tumorale. Durante la sua partecipazione al programma, Fabio Donato Saccu si era innamorato di Lisa Leporati. Una “love story” che ha avuto un lieto fine, dato che Fabio Donato ha poi proposto a Lisa di sposarlo. LEGGI ANCHE => Lutto nella “famiglia” di Uomini e ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 25 marzo 2021) Una terribile notizia ha gettato nello sconforto i tantissimi fan di, il programma condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset., in passato tra i protagonisti del Trono Over, ha perso la sua battaglia contro ilsi è spento a soli 46, come riporta “Periodico Italiano”, dopo aver combattuto a lungo con una forma tumorale. Durante la sua partecipazione al programma,si era innamorato di Lisa Leporati. Una “love story” che ha avuto un lieto fine, dato cheha poi proposto a Lisa di sposarlo. LEGGI ANCHE =>nella “famiglia” die ...

