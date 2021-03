Lutto a Uomini e Donne, morto ex tronista: la sua storia era stata una delle più seguite (Di giovedì 25 marzo 2021) Grave Lutto a Uomini e Donne, un ex tronista è morto a soli 46 anni. Si tratta di Fabio Donato Saccu, partecipò alla storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5 nel 2015. In molti lo ricorderanno sicuramente, la sua storia d’amore nata con Lisa Leporati in trasmissione aveva appassionato moltissimo i telespettatori. I due si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Grave, un exa soli 46 anni. Si tratta di Fabio Donato Saccu, partecipò alla storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5 nel 2015. In molti lo ricorderanno sicuramente, la suad’amore nata con Lisa Leporati in trasmissione aveva appassionato moltissimo i telespettatori. I due si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitcultura : Lutto a Uomini e Donne, addio a un protagonista del trono over - CorriereCitta : Uomini e Donne in lutto: morto Fabio Donato Saccu, ex cavaliere del Trono Over #uominiedonne #fabiodonatosaccu - CronacaSocial : ? Lutto a #UominieDonne. Aveva appena 46 anni. La notizia è appena arrivata. LEGGI ?? - Novella_2000 : Grave lutto a Uomini e Donne: scomparso a soli 46 anni l’ex cavaliere Fabio Donato Saccu - occhio_notizie : Lutto a #UominieDonne, è morto l'ex cavaliere del Trono La notizia >> -