Lutto a Uomini e Donne, morto ex cavaliere del Trono over: l’annuncio della moglie (Di giovedì 25 marzo 2021) Dolore e sconforto a Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi, che ha abituato il suo pubblico a trascorrere pomeriggi sui temi del corteggiamento e delle storie d’amore, sta vivendo ore drammatiche. Se ne è andato a soli 46 anni l’ex cavaliere del Trono over Fabio Donato. La brutta notizia ha colpito tutti di sorpresa ed erano in molti ad aver apprezzato la dolcezza e la gentilezza di Fabio. L’ex protagonista del dating show di Canale 5 aveva avuto una storia con Lisa Leporati e con lei aveva abbandonato lo studio di UeD mano nella mano come nelle più romantiche delle relazioni. Dopo aver salutato il pubblico Fabio era arrivato a fare una proposta di matrimonio a Lisa, segno che tra i due c’erano una complicità e un legame fortissimi. Tanto da provocare, forse, l’invidia di qualcuno. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Dolore e sconforto a. La trasmissione di Maria De Filippi, che ha abituato il suo pubblico a trascorrere pomeriggi sui temi del corteggiamento e delle storie d’amore, sta vivendo ore drammatiche. Se ne è andato a soli 46 anni l’exdelFabio Donato. La brutta notizia ha colpito tutti di sorpresa ed erano in molti ad aver apprezzato la dolcezza e la gentilezza di Fabio. L’ex protagonista del dating show di Canale 5 aveva avuto una storia con Lisa Leporati e con lei aveva abbandonato lo studio di UeD mano nella mano come nelle più romantiche delle relazioni. Dopo aver salutato il pubblico Fabio era arrivato a fare una proposta di matrimonio a Lisa, segno che tra i due c’erano una complicità e un legame fortissimi. Tanto da provocare, forse, l’invidia di qualcuno. ...

Advertising

zazoomblog : Lutto a Uomini e Donne morto ex cavaliere del trono over: aveva 46 anni - #Lutto #Uomini #Donne #morto - blogtivvu : Lutto a Uomini e Donne, morto ex cavaliere del trono over: aveva 46 anni - rosmell73367971 : @robertacrown dayane non ha mai detto che rosalinda l’ha manipola e non ha mai fatto tutta la lista degli uomini ch… - zazoomblog : Uomini e donne tremendo lutto per Aldo e Alessia: l’annuncio choc - #Uomini #donne #tremendo #lutto… - Penelop84242693 : @maarthiello Ha fatto con gli altri la lista degli uomini con cui ci avrebbe provato, ha detto che era d'accordo co… -