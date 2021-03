Lo schiaffo di Anagni ad AstraZeneca | il vescovo | «Non metta al primo posto i suoi interessi»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il caso delle dosi del vaccino anti Covid dinello stabilimento Catalent ditiene banco in Italia e in Europa e si intreccia con il tema dei ritardi nelle consegne all’Ue. Nell’azienda di, sorvegliata da ieri dalle forze dell’ordine, sono state trovate 29 milioni di dosi dipronte per essere infialate e spedite. Rabbia tra i cittadini del frusinate C’è rabbia e dubbi tra i cittadini del frusinate. C’è chi dice: «Non può essere». Un altro afferma: «Io sto ancora aspettando che mi chiamino per fare il vaccino». E un altro ancor aggiunge: «Mi auguro davvero che queste dosi non escano tutte dall’Italia». «Chi ci sta dietro?», si chiede un altro cittadino. «105mila morti in totale e ancora non si fa un gioco comune». Da quanto apprende l’Adnkronos, «la Catalent – spiega il titolare di ...