L’asse che vorrebbero creare Letta e Conte potrebbe essere già destinato a morire (Di giovedì 25 marzo 2021) Il nuovo centrosinistra è nelle mani di Enrico Letta e Giuseppe Conte. Ieri hanno passato oltre un’ora in riunione a parlare di… Tutto. Dalla pandemia alla crisi, dall’Europa a Draghi. Toccando anche per il tema delle elezioni amministrative e politiche. Ci vuole un piano e deve essere condiviso, se si vogliono raggiungere degli obiettivi. Obiettivi che partono, appunto, dalle amministrative. E che sulle stesse potrebbero anche morire. Letta Conte, verso L’asse PD-M5S Proprio le elezioni amministrative saranno il banco di prova del nuovo Partito Democratico diretto da Enrico Letta e del futuro Movimento 5 Stelle capitanato da Giuseppe Conte. E che si voglia andare verso un appoggio reciproco, vista la pubblicizzazione ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Il nuovo centrosinistra è nelle mani di Enricoe Giuseppe. Ieri hanno passato oltre un’ora in riunione a parlare di… Tutto. Dalla pandemia alla crisi, dall’Europa a Draghi. Toccando anche per il tema delle elezioni amministrative e politiche. Ci vuole un piano e devecondiviso, se si vogliono raggiungere degli obiettivi. Obiettivi che partono, appunto, dalle amministrative. E che sulle stessero anche, versoPD-M5S Proprio le elezioni amministrative saranno il banco di prova del nuovo Partito Democratico diretto da Enricoe del futuro Movimento 5 Stelle capitanato da Giuseppe. E che si voglia andare verso un appoggio reciproco, vista la pubblicizzazione ...

