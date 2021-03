' Italiano allenatore del Napoli sarebbe perfetto'

(Di giovedì 25 marzo 2021)- "l'ho avuto per un breve periodo, fin quando non siamo andati in Serie B. Io non sono un grande tecnico di calcio, anzi sono un ignorante. Peròmi fece una grandissima ...

Corriere dello Sport.it

NAPOLI - "l'ho avuto per un breve periodo, fin quando non siamo andati in Serie B. Io non sono un grande tecnico di calcio, anzi sono un ignorante. Peròmi fece una grandissima impressione , una persona modesta ma capace. Mi impressionarono due cose: la capacità di organizzare la squadra, metterla in campo" . Parola di Francesco Paolo Baglio ,...... al momento, sono: Simone Inzaghi e Vincenzo. Entrambe le scelte, però, hanno una motivazione ben precisa. Dunque, partendo dall'dello Spezia, secondo De Laurentiis potrebbe ...L'ex patron del Trapani Baglio: "È un predestinato, sapevo che avrebbe fatto una grande carriera. Ora non deve porsi limiti" ...Dal Brasile una novità di regolamento che potrebbe diffondersi presto nel resto del mondo, limitando le eccessive rotazioni di allenatori dei club ...