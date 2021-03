Isola dei Famosi, Awed corteggia Miryea Stabile e Drusilla Gucci. Ma loro… (Di giovedì 25 marzo 2021) Aria di novità in Honduras, dove i naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno iniziato da due settimane la loro avventura. Finora erano divisi in due gruppi ben separati fra loro: i Burinos e i Rafinados. Nelle ultime ore, però, l’inviato Massimiliano Rosolino ha comunicato un’importante cambiamento. I due gruppi potranno comunicare, restando comunque separati dalla staccionata. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 25 marzo 2021) Aria di novità in Honduras, dove i naufraghi dell’deihanno iniziato da due settimane la loro avventura. Finora erano divisi in due gruppi ben separati fra loro: i Burinos e i Rafinados. Nelle ultime ore, però, l’inviato Massimiliano Rosolino ha comunicato un’importante cambiamento. I due gruppi potranno comunicare, restando comunque separati dalla staccionata. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Cosa succederà questa sera? Non perdetevi le anticipazioni della quarta puntata???? #Isola ?? - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - zazoomblog : Isola dei Famosi finalmente Andrea Cerioli: cosa farà - #Isola #Famosi #finalmente #Andrea - Malvy34087444 : RT @Federicaaa11: Ma domani sera chi sarà a Tiki Taka? Francesco Oppini Chi sarà all’isola dei famosi? Tommaso Zorzi C I A O N E E E E… -