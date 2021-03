Ibra da record con la Svezia: stasera è diventato il più anziano a vestire la maglia del suo Paese (Di venerdì 26 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic è tornato a vestire la maglia della sua Nazionale per la prima volta da quattro anni e nove mesi a questa parte. Lo ha fatto nella vittoria di misura sulla Georgia, suo l’assist per il gol decisivo di Claesson. A 39 anni e 173 giorni, l’attaccante del Milan è diventato il calciatore più anziano a rappresentare la Svezia, superando il record precedente appartenuto a Thomas Ravelli (38 anni e 59 giorni). Foto: Kick Off L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Zlatanhimovic è tornato aladella sua Nazionale per la prima volta da quattro anni e nove mesi a questa parte. Lo ha fatto nella vittoria di misura sulla Georgia, suo l’assist per il gol decisivo di Claesson. A 39 anni e 173 giorni, l’attaccante del Milan èil calciatore piùa rappresentare la, superando ilprecedente appartenuto a Thomas Ravelli (38 anni e 59 giorni). Foto: Kick Off L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

