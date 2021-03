«House of Gucci»: Madalina Ghenea è Sophia Loren (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli occhiali fumè, la pelle abbronzata, il sorriso fiero e la pelliccia morbida, che più bianca non si può. È questo il look sfoggiato da Madalina Ghenea sul set di House of Gucci, il nuovo attesissimo film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci che, salvo imprevisti, uscirà al cinema il 24 novembre del 2021. In un cast già ricchissimo che va da Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani ad Adam Driver in quelli di Maurizio Gucci, fino a due irriconoscibili Al Pacino e Jared Leto, rispettivamente nel ruolo di Aldo e di Paolo Gucci, spunta anche il nome della Ghenea che, dopo aver lavorato con Paolo Sorrentino, approda alla corte di Ridley Scott prestando il volto alla diva italiana per eccellenza: Sophia Loren. https://twitter.com/thegagasource_/status/1374093738591596550 Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli occhiali fumè, la pelle abbronzata, il sorriso fiero e la pelliccia morbida, che più bianca non si può. È questo il look sfoggiato da Madalina Ghenea sul set di House of Gucci, il nuovo attesissimo film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci che, salvo imprevisti, uscirà al cinema il 24 novembre del 2021. In un cast già ricchissimo che va da Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani ad Adam Driver in quelli di Maurizio Gucci, fino a due irriconoscibili Al Pacino e Jared Leto, rispettivamente nel ruolo di Aldo e di Paolo Gucci, spunta anche il nome della Ghenea che, dopo aver lavorato con Paolo Sorrentino, approda alla corte di Ridley Scott prestando il volto alla diva italiana per eccellenza: Sophia Loren. https://twitter.com/thegagasource_/status/1374093738591596550

Ultime Notizie dalla rete : House Gucci House of Gucci, Madalina Ghenea è Sophia Loren - la foto social a confronto con l'originale Bellissima modella, presunto flirt lampo di Niccolò Zaniolo e già vista in tutta la sua statuaria meraviglia in Youth di Paolo Sorrentino, Madalina Ghenea è sbarcata sul set romano di House of Gucci per intepretare Sophia Loren. Scelta e voluta da Ridley Scott, ' per riprodurre lo stesso clamore dell'uscita della diva dalla boutique Gucci di via Condotti , ben ferma nella memoria ...

Madalina Ghenea nei panni di Sophia Loren nel film Gucci, le Il 24 novembre 2021. Questa la data prevista per l'uscita di House of Gucci , l'attesissimo film di Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci commissionato dalla moglie Patrizia Reggiani, di cui da un mese a questa parte si fa un gran parlare, per le riprese ...

House of Gucci: Lady Gaga e Al Pacino sul set del film a Roma. FOTO Sky Tg24 Madalina Ghenea diventa Sophia Loren sul set di House of Gucci: guardatela, è identica! È Madalina Ghenea o una giovane Sophia Loren ( IERI E OGGI ) ? Sul set blindatissimo di House of Gucci , il film con la regia di Ridley Scott che si sta girando in Italia, fa la sua comparsa l’attrice ...

Lady Gaga e Al Pacino a Parco Leonardo per ‘House of Gucci’ FIUMICINO -Lady Gaga e Al Pacino arrivano a Parco Leonardo e di certo non passano inosservati. Dalla scorsa notte ben trenta tir della Panorama Film sono parcheggiati a Parco Leonardo. Si tratta del s ...

