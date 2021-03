GTA Online: Arriva la Settimana dei motociclisti (Di giovedì 25 marzo 2021) L’unione fa la forza da sempre! Ti consigliamo di unirti a una banda di criminali con il tuo stesso amore per gli abiti in cuoio e i chopper; entra in un motorcycle club e rimpolpa il tuo portafogli completando le Commissioni della Clubhouse, le Sfide e gli Incarichi dell’MC, che frutteranno GTA$ e RP doppi fino al 31 marzo. GTA$ e RP doppi in Scia mortale Se ami guidare in un ambiente futuristico ed esplosivo, seminare i tuoi avversari e vaporizzarli con la scia luminosa della tua Nagasaki Shotaro potrebbe essere un’ottima idea. Ti serve più motivazione per distruggere i nemici? Sappi che Scia mortale frutterà ricompense doppie a tutti i partecipanti e per tutta la Settimana. Salari doppi per guardie e associati Il crimine non è un’esclusiva delle strade, purtroppo. Anche i professionisti più blasonati e i pezzi grossi hanno bisogno di protezione! ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 25 marzo 2021) L’unione fa la forza da sempre! Ti consigliamo di unirti a una banda di criminali con il tuo stesso amore per gli abiti in cuoio e i chopper; entra in un motorcycle club e rimpolpa il tuo portafogli completando le Commissioni della Clubhouse, le Sfide e gli Incarichi dell’MC, che frutteranno GTA$ e RP doppi fino al 31 marzo. GTA$ e RP doppi in Scia mortale Se ami guidare in un ambiente futuristico ed esplosivo, seminare i tuoi avversari e vaporizzarli con la scia luminosa della tua Nagasaki Shotaro potrebbe essere un’ottima idea. Ti serve più motivazione per distruggere i nemici? Sappi che Scia mortale frutterà ricompense doppie a tutti i partecipanti e per tutta la. Salari doppi per guardie e associati Il crimine non è un’esclusiva delle strade, purtroppo. Anche i professionisti più blasonati e i pezzi grossi hanno bisogno di protezione! ...

