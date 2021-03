Gennaro Bottone | sarà una Pasqua all’insegna del comfort food

(Di giovedì 25 marzo 2021) Secondadi restrizioni, a causa del Covid, che costringerà tutti gli Italiani a stare in casa, ancora una volta, durante le festività. Come fare ad addolcire un po’ queste lunghe giornate di lockdown? Ci ha pensato il maître chocolatier, che rinnovando la tradizione dolciariale con un tocco di “golosa” innovazione, porterà comunque nelle nostre case il gusto e l’originalità della pasticceria artigianale. Diverse le proposte per una2021del gusto e della qualità delle materie prime, che abbinate ad una sapiente lavorazione artigianale, sono tradotte in autentiche delizie per il palato. A partire dalla colomba, che il maestroreinterpreta nella sua “Colomba Gran Cioccolato”, la novità di quest’anno. Lievitazione ...

Il maître chocolatier napoletanoanche quest'anno reinterpreta la tradizione dolciaria in vista della Pasqua. A partire dalla 'Colomba Gran Cioccolato. Lievitazione naturale, burro di centrifuga, impasto al cacao con ...... in vendita su Cortilia , o l'uovo al cioccolato 'gran pistacchio' di, che fa bene allo spirito. Ma chi va pazzo per i cioccolatini non può rinunciare all'Uovo di cioccolato Ferrero ...NAPOLI – Seconda Pasqua di restrizioni, a causa del Covid, che costringerà tutti gli Italiani a stare in casa, ancora una volta, durante le festività. Come fare ad addolcire un po’ queste lunghe giorn ...Il maître chocolatier napoletano Gennaro Bottone anche quest'anno reinterpreta la tradizione dolciaria in vista della Pasqua. A partire dalla 'Colomba Gran Cioccolato. Lievitazione naturale, burro di.