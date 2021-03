È in arrivo un’edizione del Signore degli Anelli con le illustrazioni di Tolkien (Di giovedì 25 marzo 2021) J. R. R. Tolkien non è stato solo l’autore della saga de Il Signore degli Anelli che tutti conosciamo: si dilettava, infatti, anche come illustratore, tanto da aver realizzato le mappe della Terra di mezzo e anche le rappresentazioni iconografiche che accompagnavano i suoi scritti. Queste illustrazioni, che erano state presentate al pubblico in una serie di mostre tenutesi dal 2018 al 2019 a Oxford, New York e Parigi, faranno ora parte di una nuova edizione delle opere dell’autore e affiancheranno così le parole. Una nuova edizione corredata dai disegni di Tolkien verrà pubblicata entro la fine del 2021 dalla casa editrice Houghton Mifflin Harcourt, mentre le traduzioni internazionali seguiranno in un momento successivo. Si tratta di illustrazioni che lo scrittore ... Leggi su wired (Di giovedì 25 marzo 2021) J. R. R.non è stato solo l’autore della saga de Ilche tutti conosciamo: si dilettava, infatti, anche come illustratore, tanto da aver realizzato le mappe della Terra di mezzo e anche le rappresentazioni iconografiche che accompagnavano i suoi scritti. Queste, che erano state presentate al pubblico in una serie di mostre tenutesi dal 2018 al 2019 a Oxford, New York e Parigi, faranno ora parte di una nuova edizione delle opere dell’autore e affiancheranno così le parole. Una nuova edizione corredata dai disegni diverrà pubblicata entro la fine del 2021 dalla casa editrice Houghton Mifflin Harcourt, mentre le traduzioni internazionali seguiranno in un momento successivo. Si tratta diche lo scrittore ...

