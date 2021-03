DL Sostegni: tutto pronto per i nuovi contributi a fondo perduto (Di giovedì 25 marzo 2021) 41, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il Provvedimento firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo ... Leggi su ideawebtv (Di giovedì 25 marzo 2021) 41, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il Provvedimento firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo ...

Advertising

NicolaPorro : I rimborsi limitati, l'immobiliare che piange. Tutto ciò che non torna nel #DecretoSostegno approvato da #Draghi ??… - lucianonobili : Al tavolo di maggioranza @ItaliaViva ha chiesto un intervento a favore del settore del #trasportoaereo nel decreto… - DariaCarta : @FDI_Parlamento Gli sostegni non sono che una mera elemosina a chi vuole lavorare. Perché non battersi per far ria… - Andyphone : RT @FDI_Parlamento: Dl sostegni, Meloni: fondi per ristorazione sono insufficienti e tarderanno ad arrivare. Tutto ciò è inaccettabile http… - FDI_Parlamento : Dl sostegni, Meloni: fondi per ristorazione sono insufficienti e tarderanno ad arrivare. Tutto ciò è inaccettabile -