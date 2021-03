Diritti tv, Dazn risponde a Sky: “Tuteleremo i nostri diritti” (Di giovedì 25 marzo 2021) L’altro ieri, Sky aveva scritto alla Serie A per garantire a tutti i club che, in caso di nuovo bando, non ci sarebbe una corsa al ribasso, ma, anzi, anche la possibilità di un rilancio nell’offerta. Ieri Dazn ha a sua volta risposto con un’altra lettera. In essa, Dazn fa sapere, scrive il Corriere dello Sport, “di riservarsi di intraprendere ogni possibile azione a tutela dei propri diritti, una volta verificata la rispondenza alle regole e alla normativa applicabili, nonché il comportamento di tutte le parti coinvolte, compresi i loro rappresentanti, così da acclarare se ci siano state azioni finalizzate ad ottenere un illegittimo vantaggio”. I club si incontreranno domani in Assemblea per un nuovo tentativo di assegnazione dei diritti tv. Dazn ha 11 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) L’altro ieri, Sky aveva scritto alla Serie A per garantire a tutti i club che, in caso di nuovo bando, non ci sarebbe una corsa al ribasso, ma, anzi, anche la possibilità di un rilancio nell’offerta. Ieriha a sua volta risposto con un’altra lettera. In essa,fa sapere, scrive il Corriere dello Sport, “di riservarsi di intraprendere ogni possibile azione a tutela dei propri, una volta verificata lanza alle regole e alla normativa applicabili, nonché il comportamento di tutte le parti coinvolte, compresi i loro rappresentanti, così da acclarare se ci siano state azioni finalizzate ad ottenere un illegittimo vantaggio”. I club si incontreranno domani in Assemblea per un nuovo tentativo di assegnazione deitv.ha 11 ...

Advertising

rtl1025 : ??? Ancora un nulla di fatto in @SerieA per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. I… - MarcoBellinazzo : Diritti tv. @SerieA Il Torino di Urbano Cairo si sposta sul fronte pro @DAZN_IT ma gli 11 voti non bastano per ass… - capuanogio : #Dazn ha raccolto solo 11 voti (8 astenuti e un assente). Niente assegnazione dei diritti tv della #SerieA dal 2021… - napolista : #Dirittitv, #Dazn risponde a #Sky: “Tuteleremo i nostri diritti” La lettera alla Lega Serie A: “Verificheremo la r… - siciliafeed : Diritti tv, Dazn: ‘A rischio l’integrità della gara’ -