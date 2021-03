Daniel Guerini: chi era il giocatore della Primavera morto in un incidente (Di giovedì 25 marzo 2021) Daniel Guerini, scomparso mercoledì notte a Roma. era un trequartista mancino di qualità ed era stato anche in Nazionale Under 15 e Under 16: aveva iniziato la stagione col Torino per poi tornare alla Lazio. Aveva cominciato alla Roma e aveva vestito anche le maglie di Fiorentina e Spal. Un incidente stradale all’incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e Viale dei Romanisti è costato mercoledì 25 marzo la vita a Daniel Guerini, 19enne trequartista della Primavera della Lazio. Guerini, intorno alle 20, era con due amici a bordo di una Smart ForFour che, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe A. I due coetanei di Daniel sono stati trasportati in codice rosso al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021), scomparso mercoledì notte a Roma. era un trequartista mancino di qualità ed era stato anche in Nazionale Under 15 e Under 16: aveva iniziato la stagione col Torino per poi tornare alla Lazio. Aveva cominciato alla Roma e aveva vestito anche le maglie di Fiorentina e Spal. Unstradale all’incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e Viale dei Romanisti è costato mercoledì 25 marzo la vita a, 19enne trequartistaLazio., intorno alle 20, era con due amici a bordo di una Smart ForFour che, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe A. I due coetanei disono stati trasportati in codice rosso al ...

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - acffiorentina : La Fiorentina si unisce al cordoglio della Lazio per l'improvvisa e dolorosa scomparsa di Daniel Guerini che aveva… - marcoconterio : Drammatico incidente a Roma. Ha perso la vita un ragazzo di diciannove anni, Daniel Guerini della Lazio Primavera.… - TOSADORIDANIELA : RT @PaoloCond: Non conta più niente, ma lo dico lo stesso. Secondo chi ne sa, Daniel Guerini era un talento vero, cristallino. E visto che… - PaoloCond : Non conta più niente, ma lo dico lo stesso. Secondo chi ne sa, Daniel Guerini era un talento vero, cristallino. E v… -