Cremona, ex primario accusato di omicidi e lesioni. Chiesto il processo anche per truffa (Di giovedì 25 marzo 2021) Quattro omicidi colposi, un caso di lesioni colpose gravi, falso in cartella clinica e truffa all’Asst di Cremona in concorso con la moglie. Sono le ipotesi di accusa contestate a Mario Martinotti, 64 anni, ex primario di Chirurgia dell’ospedale Maggiore sino al 31 dicembre del 2019, quando andò in pensione in anticipo. La procura, che ha Chiesto il rinvio a giudizio del medico, ipotizza che il professionista abbia eseguito interventi chirurgici complessi e inutili che avrebbero causato la morte dei pazienti e in un caso l’avrebbero accelerata con accanimento terapeutico. E a una paziente, secondo chi indaga, sarebbe stato tagliato un pezzo di intestino senza motivo I fatti contestati, stando alle indagini della polizia giudiziaria coordinata dal pm Milda Milli, sarebbero stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Quattrocolposi, un caso dicolpose gravi, falso in cartella clinica eall’Asst diin concorso con la moglie. Sono le ipotesi di accusa contestate a Mario Martinotti, 64 anni, exdi Chirurgia dell’ospedale Maggiore sino al 31 dicembre del 2019, quando andò in pensione in anticipo. La procura, che hail rinvio a giudizio del medico, ipotizza che il professionista abbia eseguito interventi chirurgici complessi e inutili che avrebbero causato la morte dei pazienti e in un caso l’avrebbero accelerata con accanimento terapeutico. E a una paziente, secondo chi indaga, sarebbe stato tagliato un pezzo di intestino senza motivo I fatti contestati, stando alle indagini della polizia giudiziaria coordinata dal pm Milda Milli, sarebbero stati ...

