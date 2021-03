Covid, un anno di tracciamento del virus: la Campania lavora a nuovi test basati su nano particelle (Di giovedì 25 marzo 2021) Oltre 900.000 tamponi somministrati, 300.000 analisi molecolari, 2000 sequenze individuate: sono alcuni dei numeri del modello di ricerca sul SarsCov2, nato a marzo 2020 in Campania, nel segno della cooperazione tra Regione Campania, che ha finanziato il progetto, Enti territoriali e Istituti di ricerca scientifica e che coinvolge 7 centri internazionali di ricerca. Gli istituti lavorano con l’obiettivo di individuare strategie sanitarie di contenimento della pandemia e nuovi studi sull’evoluzione epidemiologica. “Sin dai primi mesi dell’emergenza sanitaria, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale ha effettuato screening di massa nei territori focolaio dell’epidemia da Covid19 e, insieme al Tigem e all’Azienda Ospedaliera dei Colli, ha trasmesso i risultati diagnostici su Gisaid, la piattaforma online ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) Oltre 900.000 tamponi somministrati, 300.000 analisi molecolari, 2000 sequenze individuate: sono alcuni dei numeri del modello di ricerca sul SarsCov2, nato a marzo 2020 in, nel segno della cooperazione tra Regione, che ha finanziato il progetto, Enti territoriali e Istituti di ricerca scientifica e che coinvolge 7 centri internazionali di ricerca. Gli istitutino con l’obiettivo di individuare strategie sanitarie di contenimento della pandemia estudi sull’evoluzione epidemiologica. “Sin dai primi mesi dell’emergenza sanitaria, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale ha effettuato screening di massa nei territori focolaio dell’epidemia da19 e, insieme al Tigem e all’Azienda Ospedaliera dei Colli, ha trasmesso i risultati diagnostici su Gisaid, la piattaforma online ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid anno GP Bahrain, Hamilton: "Mi inginocchierò ancora" ... incontro saltato causa Covid. A riguardo, il pilota Mercedes ha spiegato di aver ricevuto delle lettere: " Ho ricevuto delle lettere l'anno scorso, è stato un peso sul mio cuore, era la prima volta ...

Coronavirus in Campania, incidenza al 9,95%. Nuovi decessi nel Salernitano Sono 2.068 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 20.766 tamponi molecolari esaminati : l'incidenza dei contagi sui test è del 9,... AUTORE Pierpaolo Fasano Giornalista pubblicista dal 2014, anno in ...

Covid condiziona Sant'Efisio anche quest'anno, niente corteo - Sardegna Agenzia ANSA E’ morto Maurizio Milan, presidente dell'Avis di Villanova del Ghebbo VILLANOVA DEL GHEBBO (Rovigo) - E’ una giornata triste per tutta Villanova del Ghebbo, il Covid-19 ha spezzato la vita Maurizio Milan, presidente della sezione locale dell’Avis. Aveva 74 anni, era un ...

Coronavirus Marche, pesante numero delle vittime nelle ultime 24 ore La vittima più giovane è un uomo di 62 anni di Ancona, mentre la più anziana è una donna di 97 anni di Ancona. Sale a 2566 il totale dei decessi nelle Marche dall’inizio della pandemia.

