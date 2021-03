Covid, 310 i casi positivi oggi in Abruzzo 15 i decessi, leggero calo dei ricoveri (Di giovedì 25 marzo 2021) L'Aquila - Sono 310 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.993 tamponi molecolari: è risultato positivo il 6,21% dei campioni. Ancora alto il dato sui decessi, che sono 15. Il bilancio delle vittime sale a 2.067. Si registra un nua nuova significativa riduzione dei ricoveri, che passano dai 717 di ieri ai 700 di oggi, nonostante il tasso di occupazione dei posti letto resti comunque oltre le soglie di allarme. La situazione migliora rapidamente nel Pescarese, mentre peggiora nell'Aquilano. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 95 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 53: 18 in provincia dell'Aquila, tre in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 16 in provincia di Teramo. I quindici decessi, sei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 25 marzo 2021) L'Aquila - Sono 310 i nuovidi coronavirus accertati nelle ultime ore in. Sono emersi dall'analisi di 4.993 tamponi molecolari: è risultato positivo il 6,21% dei campioni. Ancora alto il dato sui, che sono 15. Il bilancio delle vittime sale a 2.067. Si registra un nua nuova significativa riduzione dei, che passano dai 717 di ieri ai 700 di, nonostante il tasso di occupazione dei posti letto resti comunque oltre le soglie di allarme. La situazione migliora rapidamente nel Pescarese, mentre peggiora nell'Aquilano. I nuovihanno età compresa tra 1 e 95 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 53: 18 in provincia dell'Aquila, tre in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 16 in provincia di Teramo. I quindici, sei ...

