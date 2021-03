Clubhouse: il social network vocale piace ai recruiter (Di giovedì 25 marzo 2021) Lavoro: Clubhouse è il social network vocale che piace anche ai recruiter soprattutto in una situazione come quella dell’emergenza Covid-19 C’è un nuovo social network che potrebbe essere particolarmente prezioso per chi si occupa di ricerca e selezione del personale. Ci riferiamo a Clubhouse, la piattaforma di cui tutti parlano nelle ultime settimane. E parlare è assolutamente il verbo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Lavoro:è ilcheanche aisoprattutto in una situazione come quella dell’emergenza Covid-19 C’è un nuovoche potrebbe essere particolarmente prezioso per chi si occupa di ricerca e selezione del personale. Ci riferiamo a, la piattaforma di cui tutti parlano nelle ultime settimane. E parlare è assolutamente il verbo… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

marcobardazzi : Twitter domani compie 15 anni. È ancora un adolescente, come tutti i social. Ha un fratello maggiore invadente (Fac… - PaoloVerri : RT @robertamilano: Domani il tema sarà la Cina e il turismo. Con due grandi player: #WeChat come social e Trip[dot]com (ex Ctrip) per il #t… - AncheFragile__ : RT @peularis: 'Voglio Alba su ClubHouse' 'Tommy ti blocco te lo giuro' VI PREGO CHE TECNOLOGICO IL NOSTRO BOOMER ORA LO MINACCIA PURE DI B… - _unsaidemily : RT @peularis: 'Voglio Alba su ClubHouse' 'Tommy ti blocco te lo giuro' VI PREGO CHE TECNOLOGICO IL NOSTRO BOOMER ORA LO MINACCIA PURE DI B… - lrmldn : RT @peularis: 'Voglio Alba su ClubHouse' 'Tommy ti blocco te lo giuro' VI PREGO CHE TECNOLOGICO IL NOSTRO BOOMER ORA LO MINACCIA PURE DI B… -