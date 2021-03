Class vola in Borsa | da domani sospesi ordini al meglio

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Tele) – Seduta effervescente perEditori, che archivia la seduta con un rialzo del 31,53%. Una performance innescata dall’effetto domino prodotto dall’accordo di licenza siglato da Google con diverse compagnie editoriali italiane, fra le quali non è peraltro inclusaItaliana ha però inibito, a partire da26 marzo, l’immissione disenza limite di prezzo. Nonostante l’ascesa odierna, il quadro tecnico del titoloè in evidente deterioramento, con supporti a controllo stimati in area 0,0987. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,1347. Il peggioramento diEditori è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 ...

Nonostante l'ascesa odierna, il quadro tecnico del titoloè in evidente deterioramento, con supporti a controllo stimati in area 0,0987. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori ...il comparto editoria a Piazza Affari dopo l'accordo annunciato ieri tra 13 gruppi editoriali e ... A mettere a segno la performance migliore èEditori , che si attesta a 0,1375 in rialzo del ...(Teleborsa) – Vola il comparto editoria a Piazza Affari dopo l'accordo annunciato ieri tra 13 gruppi editoriali e 76 pubblicazioni, tra nazionali e locali, con Google per News ...