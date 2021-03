Cairo su Guerini: “Non avevo intenzione di lasciarlo andare via, ma voleva riavvicinarsi alla famiglia. Ragazzo d’oro” (Di giovedì 25 marzo 2021) Tramite le parole del presidente Urbano Cairo a gazzetta.it, anche il Torino si è stretto ai familiari ed amici di Daniel Guerini. Queste le parole del numero uno dei granata: “Era un giocatore di grandi qualità, ma era soprattutto un Ragazzo d’oro. Sono dispiaciutissimo. Daniel era arrivato al Torino qualche anno fa. voleva avvicinarsi alla famiglia e così per qualche stagione lo abbiamo prestato, ma anche la scorsa estate, quando è andato alla Lazio, non volevo lasciarlo andare via. Era amico di mio figlio Federico, hanno anche giocato qualche volta insieme, si sentivano e si mandavano spesso messaggi. Sono vicino alla famiglia, ai genitori in particolare, e rivolgo loro le mie più ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Tramite le parole del presidente Urbanoa gazzetta.it, anche il Torino si è stretto ai familiari ed amici di Daniel. Queste le parole del numero uno dei granata: “Era un giocatore di grandi qualità, ma era soprattutto un. Sono dispiaciutissimo. Daniel era arrivato al Torino qualche anno fa.avvicinarsie così per qualche stagione lo abbiamo prestato, ma anche la scorsa estate, quando è andatoLazio, non volevovia. Era amico di mio figlio Federico, hanno anche giocato qualche volta insieme, si sentivano e si mandavano spesso messaggi. Sono vicino, ai genitori in particolare, e rivolgo loro le mie più ...

