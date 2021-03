BTP Short Term, collocati 4 miliardi in prima asta (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Nella prima asta del BTP Short Term, il titolo che subentra al CTZ, il Tesoro ha collocato il nuovo titolo a 2 anni (scadenza novembre 2022) per un importo di 4 miliardi di euro e un rendimento pari al -0,39%. La domanda è stata di circa 5,66 miliardi, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,41. Sono stati collocati anche BTP a 10 anni indicizzato all’inflazione dell’area euro per 1,248 miliardi, a un tasso del -0,6%. A fronte di una offerta compreso tra 0,75 e 1,25 miliardi di euro, il rapporto tra domanda e offerta si è attestato a 1,31. Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Nelladel BTP, il titolo che subentra al CTZ, il Tesoro ha collocato il nuovo titolo a 2 anni (scadenza novembre 2022) per un importo di 4di euro e un rendimento pari al -0,39%. La domanda è stata di circa 5,66, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,41. Sono statianche BTP a 10 anni indicizzato all’inflazione dell’area euro per 1,248, a un tasso del -0,6%. A fronte di una offerta compreso tra 0,75 e 1,25di euro, il rapporto tra domanda e offerta si è attestato a 1,31.

