Biblioteche di Roma lancia incontri di lettura dei canti della Divina Commedia (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Nell'ambito delle celebrazioni per l'anno dantesco, Biblioteche di Roma propone 'Intorno a Dante. Leggere la Commedia in circolo', un'iniziativa che coinvolge dieci circoli, attivi nelle biblioteche del sistema, nella lettura di altrettanti canti, tra i più rappresentativi della Divina Commedia. Le letture, svolte presso la biblioteca Casa delle Letterature, saranno trasmesse ogni domenica alle ore 12 sui canali social di Biblioteche di Roma a partire dal 28 marzo.

Biblioteche Roma lancia incontri lettura canti Divina Commedia Roma " Nell'ambito delle celebrazioni per l'anno dantesco, Biblioteche di Roma propone 'Intorno a Dante. Leggere la Commedia in circolo', un'iniziativa che coinvolge dieci circoli, attivi nelle biblioteche del sistema, nella lettura di altrettanti canti, tra ...

