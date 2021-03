Bianca Jagger | ritratto di un’icona di stile intramontabile

Leggi su amica

(Di giovedì 25 marzo 2021) Quando si nominano le icone dianni 70 e 80, il nome diè tra i primi della lista. Il suo modo di vestire eclettico e chic ha rappresentato al meglio l’ambiente glamour ed edonista della New York e della Londra di quel periodo. Un mondo in cui celeb, artisti e trend setter s’incontravano allo Studio 54 per divertirsi e flirtare, ma soprattutto per creare sinergie creative e farsi fotografare. Contribuendo a aumentare l’aura mitica che veniva loro attribuita da stampa e televisione.era una delle regine di questo vip club. La moglie della rockstar leader dei Rolling Stones, Mick, aveva la capacità di parlare attraverso gli abiti e di lanciare messaggi di eleganza, libertà, indipendenza e voglia di cambiamento attravesro i suoi outfit. Mick e ...