Basket, Eurolega 2020/2021: Cska inarrestabile, Bayern Monaco cade a Valencia (Di venerdì 26 marzo 2021) La trentunesima giornata dell'Eurolega 2020/2021 ha garantito intrattenimento agli appassionati di Basket, con prevedibili affermazioni e talvolta sorprese inaspettate. Cska Mosca e Anadolu Efes hanno rispettato i pronostici della vigilia, superando nettamente e rispettivamente Stella Rossa (87-72) e Panathinaikos (85-65). Per la compagine russa, decisivo l'apporto offensivo del tandem Shengelia-Hackett, con l'azzurro che ha fatto registrare ben 15 punti. I turchi hanno invece contato sul talento del serbo Micic, top scorer con 21 punti totali. Vittoria sofferta del Real Madrid su Lyon-Villeurbanne, per 71-74, con una prestazione corale convincente e un Thompkins da 13 punti: prestazione non esaltante, ma efficace. Valencia ha sorpreso clamorosamente il Bayern

