Albano dice no al vaccino AstraZeneca: “Ecco cosa è successo ai miei amici” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il cantante di Cellino San Marco è pronto a vaccinarsi contro il Covid ma non vuole la dose dell'azienda anglo-svedese L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 25 marzo 2021) Il cantante di Cellino San Marco è pronto a vaccinarsi contro il Covid ma non vuole la dose dell'azienda anglo-svedese L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

AntonelloSanti1 : @teoxandra medici. Alla Ventura che dice una mia amica mi ha detto di iniziare la profilassi cosa vuoi dire? Ad un… - nonlosololo : @barcachevola Colafish che dice di essere Albano ?? - FredMosby_ : @AndreaGalastro È proprio la differenza tra chiunque svolge (magari anche bene) il proprio compito e dice: 'Max non… - Uthra_me : @MichelaMgl Secoli fa (quando non c'erano i navigatori) dovevo andare ad albano laziale. Giravo come una trottola.… - ailaikiuu : RT @itboysani: *video di albano che dice AAAAAAAAAAAAAAAAA per 10 minuti* -