Aiuta tre ragazzi ma si mette in pericolo: paura per un 73enne (Di giovedì 25 marzo 2021) Un anziano signore di 73 anni ha accettato di Aiutare tre ragazzi, la vicenda ha preso però una piega che non poteva immaginare, attimi di paura per l'uomo

Ultime Notizie dalla rete : Aiuta tre Aiuta ragazzi, anziano rapinato Un uomo di 73 anni è stato malmenato e rapinato, a Cizzolo (Mantova) da tre ragazzi che hanno approfittato della sua attività di volontario per il traposto di malati in ospedale. Verso l'anziano - riporta oggi il Corriere della Sera - si è poi avviata una gara di ...

Aiuta ragazzi, anziano rapinato - Cronaca Agenzia ANSA Assalto al Lidl: due rapinatori catturati “al volo“ dai carabinieri "Aiuto! Aiuto! Ci stanno rapinando". Il sangue freddo nonostante la paura. Nella registrazione della chiamata ai carabinieri i momenti di terrore vissuti dall’impiegata del supermercato e dai suoi tre ...

Aiuta ragazzi, anziano rapinato Un uomo di 73 anni è stato malmenato e rapinato, a Cizzolo (Mantova) da tre ragazzi che hanno approfittato della sua attività di volontario per il traposto di malati in ospedale. (ANSA) ...

