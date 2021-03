A Bruxelles gli stati s'accapigliano per una manciata di vaccini Pfizer (Di giovedì 25 marzo 2021) Come se non bastassero le differenze di vedute sul regolamento sugli export, quelle sul certificato vaccinale, ora al menu del summit europeo in videoconferenza si aggiunge un’altra pietanza indigesta. Gli stati membri non riescono a trovare un accordo sulla distribuzione dei nuovi 10 milioni di dosi concordati dalla Commissione Europea con Pfizer-Biontech. Da ieri sera a Bruxelles si tenta di trovare una soluzione nel comitato direttivo che deve decidere la ripartizione. Ma, a quanto si apprende, nemmeno la riunione di stamattina ha risolto l’enigma. L’ostacolo maggiore sta nell’offensiva del cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che giorni fa, insieme ai leader di Lettonia, Bulgaria, Slovenia, Repubblica Ceca e Croazia, ha inviato una lettera a Palazzo Berlaymont per contestare la distribuzione dei vaccini in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Come se non bastassero le differenze di vedute sul regolamento sugli export, quelle sul certificato vaccinale, ora al menu del summit europeo in videoconferenza si aggiunge un’altra pietanza indigesta. Glimembri non riescono a trovare un accordo sulla distribuzione dei nuovi 10 milioni di dosi concordati dalla Commissione Europea con-Biontech. Da ieri sera asi tenta di trovare una soluzione nel comitato direttivo che deve decidere la ripartizione. Ma, a quanto si apprende, nemmeno la riunione di stamattina ha risolto l’enigma. L’ostacolo maggiore sta nell’offensiva del cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che giorni fa, insieme ai leader di Lettonia, Bulgaria, Slovenia, Repubblica Ceca e Croazia, ha inviato una lettera a Palazzo Berlaymont per contestare la distribuzione deiin ...

