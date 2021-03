Xinjiang, la Lega alza il tiro sull’ambasciatore cinese (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelle ore in cui l’ambasciatore cinese Li Junhua viene ricevuto dalla viceministra agli esteri Marina Sereni, in seguito alla rappresaglia diplomatica di Pechino dopo le sanzioni europee per lo Xinjiang, il leghista e presidente della Commissione esteri Paolo Formentini porta all’attenzione della Camera la sua mozione che impegna il governo a condannare il genocidio degli uiguri nella regione cinese. La risoluzione, depositata il 10 marzo, ricorda le violazioni dei diritti della minoranza etnica di fede musulmana compiuti dal regime di Pechino. I firmatari (tutti leghisti) chiedono al governo di “esprimere, in tutte le sedi internazionali competenti, la più ferma condanna dell’Italia” per la “politica genocidaria” cinese, nonché “adottare iniziative per adeguare la propria politica” in tal senso. Si propone di seguire ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelle ore in cui l’ambasciatoreLi Junhua viene ricevuto dalla viceministra agli esteri Marina Sereni, in seguito alla rappresaglia diplomatica di Pechino dopo le sanzioni europee per lo, il leghista e presidente della Commissione esteri Paolo Formentini porta all’attenzione della Camera la sua mozione che impegna il governo a condannare il genocidio degli uiguri nella regione. La risoluzione, depositata il 10 marzo, ricorda le violazioni dei diritti della minoranza etnica di fede musulmana compiuti dal regime di Pechino. I firmatari (tutti leghisti) chiedono al governo di “esprimere, in tutte le sedi internazionali competenti, la più ferma condanna dell’Italia” per la “politica genocidaria”, nonché “adottare iniziative per adeguare la propria politica” in tal senso. Si propone di seguire ...

