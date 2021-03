Vaccini Covid, Ue divisa su export tratta con Londra (Di giovedì 25 marzo 2021) I Paesi membri dell’Ue sono divisi sull’inasprimento del meccanismo di monitoraggio dell’export dei Vaccini anti Covid proposto ieri dalla Commissione Europea. Mentre alcuni grandi Stati, inclusa l’Italia che per prima, e finora unica, ha chiesto e ottenuto di bloccare l’esportazione di 250mila fiale di vaccino AstraZeneca verso l’Australia, sono favorevoli alle modifiche, che puntano ad una maggiore “reciprocità” e “proporzionalità”, altri Paesi, tradizionalmente più favorevoli al libero commercio come Olanda e Belgio, sono molto più prudenti. La questione non dovrebbe però essere districata oggi dai capi di Stato e di governo che alle 13 si incontreranno in videoconferenza. La bozza della dichiarazione si limita a “sottolineare l’importanza dell’estensione dello schema di autorizzazione delle esportazioni”. Un alto funzionario Ue ... Leggi su udine20 (Di giovedì 25 marzo 2021) I Paesi membri dell’Ue sono divisi sull’inasprimento del meccanismo di monitoraggio dell’deiantiproposto ieri dalla Commissione Europea. Mentre alcuni grandi Stati, inclusa l’Italia che per prima, e finora unica, ha chiesto e ottenuto di bloccare l’esportazione di 250mila fiale di vaccino AstraZeneca verso l’Australia, sono favorevoli alle modifiche, che puntano ad una maggiore “reciprocità” e “proporzionalità”, altri Paesi, tradizionalmente più favorevoli al libero commercio come Olanda e Belgio, sono molto più prudenti. La questione non dovrebbe però essere districata oggi dai capi di Stato e di governo che alle 13 si incontreranno in videoconferenza. La bozza della dichiarazione si limita a “sottolineare l’importanza dell’estensione dello schema di autorizzazione delle esportazioni”. Un alto funzionario Ue ...

