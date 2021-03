Un anno dopo chi resta a casa dei genitori

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Giacomo Susca Quando le certezze del presente scivolano via come sabbia tra le dita, la pianificazione del futuro fa i conti con un deserto di opportunità Quando le certezze del presente scivolano via come sabbia tra le dita, la pianificazione del futuro fa i conti con un deserto di opportunità. La scomoda realtà a cui la classe politica di questo Paese sta voltando le spalle, forse fino a quando sarà difficile ricomporne i pezzi, ha a che vedere con l'orizzonte di un'intera generazione. Per tanti, troppi giovani adulti, undi pandemia ha minato le basi di un percorso di vita e di affermazione personale. Già ben prima dell'emergenza Covid l'Italia vantava diversi primati europei, tutt'altro che lusinghieri. A partire dai «Neet» (acronimo dall'inglese Not in education, employment or training), ovvero chi non studia, non lavora o non segue alcun ...