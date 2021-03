Uccisa a Faenza | il sicario | ' Non ho ricevuto alcun acconto'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) commenta Claudio Nanni 'non mi ha datoanticipo, gli accordi erano di 20mila euro e una macchina'. E' quanto ha dichiarato Pierluigi Barbieri, nella confessione con cui il 17 marzo ha ammesso di ...

commenta Claudio Nanni 'non mi ha dato alcun anticipo, gli accordi erano di 20mila euro e una macchina'. E' quanto ha dichiarato Pierluigi Barbieri, nella confessione con cui il 17 marzo ha ammesso di ...Il manico poi l'ho gettato nel tragitto trae Imola. Avevo le chiavi che mi diede Nanni, sia ... "Utilizzando un coltello l'ho. Ho lasciato il coltello all'interno del lavello….. ...Il manico poi l'ho gettato nel tragitto tra Faenza e Imola ... utilizzando un coltello l'ho uccisa. Ho lasciato il coltello all'interno del lavello. Sono scappato di fretta e non ho avuto il ...Claudio Nanni "non mi ha dato alcun anticipo, gli accordi erano di 20mila euro e una macchina". E' quanto ha dichiarato Pierluigi Barbieri, nella confessione con cui il 17 marzo ha ammesso di aver ucc ...