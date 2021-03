Speranza | ' Nei prossimi sei mesi in arrivo 130 milioni di dosi' ma il problema è la lentezza di alcune regioni

Advertising

Avvenire_Nei : Gli interventi degli arcivescovi di Palermo, Napoli, Crotone, Manfredonia, Modena e Ferrara. Iniziative in decine d… - Sakurauchi_Hime : RT @Genevievestufa: Questi anziani che hanno il vizio di morire, e poi vanno nei bollettini Covid di Speranza... - globalistIT : - MARI151280 : Oggi grande spesa di libri Xchè mi è rimasta speranza solo nei sogni Il resto è perso, temo - Avv_Natalina : Dalla Germania l’atto d’accusa sui 100.000 morti della #pandemia contro #Conte e il ministro #Speranza. Dall’indagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Nei

La Stampa

Non mi interessa la nazionalità, non dobbiamo avere alcun tipo di pregiudizio: se un vaccino è efficace e sicuro, non importa se sia americano, europeo o russo", dice. Le varie regioni ...Non c'è nessuna decisione", ha precisatoieri sera a 'Cartabianca' su Rai3. Nulla è ancora ... e guiderà le scelte che Draghi e i ministri saranno chiamati ad assumereprossimi giorni. Ma ...Il dizionario deve continuare a fotografare la nostra lingua, anche nella sua parte schifosa, volgare, sconcia, riprovevole, maschilista, gretta, xenofoba, omofoba eccetera ...“Nessuna decisione è stata assunta in questo momento, ci confronteremo nei prossimi giorni e faremo tutte el valutazioni. Oggi abbiamo fatto un punto sul quadro epidemiologico, analizzando quello che ...