Spagna-Grecia | Luis Enrique | “Ibrahimovic punto di riferimento | ha dimostrato una cosa”

Luis Enrique si proietta alla sfida contro la Grecia valida per le qualificazioni al Mondiale 2022. Il commissario tecnico della Spagna, nel corso dell'odierna conferenza stampa, si è anche soffermato sul girone di Euro 2021 che vedrà gli iberici opposti alla Svezia di Zlatan Ibrahimovic. "Su di lui è meglio che risponda il ct svedese. È un giocatore che resta un punto di riferimento e nonostante l'età le sue virtù sono ancora tante. Arriverà il momento in cui dovremo affrontarlo, sicuramente ha dimostrato di essere ancora in grande forma in Serie A e valuteremo con attenzione la sua eventuale presenza all'Europeo".

