Sospendere il codice degli appalti. Draghi ascolterà l’Antitrust? L’opinione di Cancrini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stop al codice degli appalti del 2016, il governo di Mario Draghi ne sospenda l’applicazione e vada direttamente alla fonte, ovvero alle regole europee in materia. La segnalazione che l’Antitrust ha inviato a Palazzo Chigi, su sollecitazione dello stesso presidente del Consiglio, non lascia spazio ad alcun dubbio: sul versante delle infrastrutture e delle opere pubbliche l’Italia dovrebbe optare per una soluzione tampone quasi estrema per evitare che la babele di norme e procedure oggi in vigore possa finire con il mettere a rischio l’utilizzo efficiente delle risorse del Recovery Fund. Ad avviso dell’authority guidata da Roberto Rustichelli (nella foto), il nostro Paese dovrebbe Sospendere il codice degli appalti approvato nel 2016 ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stop aldel 2016, il governo di Marione sospenda l’applicazione e vada direttamente alla fonte, ovvero alle regole europee in materia. La segnalazione cheha inviato a Palazzo Chigi, su sollecitazione dello stesso presidente del Consiglio, non lascia spazio ad alcun dubbio: sul versante delle infrastrutture e delle opere pubbliche l’Italia dovrebbe optare per una soluzione tampone quasi estrema per evitare che la babele di norme e procedure oggi in vigore possa finire con il mettere a rischio l’utilizzo efficiente delle risorse del Recovery Fund. Ad avviso dell’authority guidata da Roberto Rustichelli (nella foto), il nostro Paese dovrebbeilapprovato nel 2016 ...

Advertising

NickIannello64 : RT @istbrunoleoni: Indispensabile semplificare al massimo ogni procedura, ma urgente soprattutto rendere ogni appalto il più possibile tras… - istbrunoleoni : Indispensabile semplificare al massimo ogni procedura, ma urgente soprattutto rendere ogni appalto il più possibile… - Bernardi_UK : RT @ilmessaggeroit: «Stop al codice degli appalti per accelerare il Recovery». L’Antitrust al governo: regolamenti da sospendere https://t.… - AngCarlini : RT @assistal: #Appalti, su proposta dell'Antitrust di sospendere il codice, ribadiamo la necessità per le imprese della certezza del diritt… - assistal : #Appalti, su proposta dell'Antitrust di sospendere il codice, ribadiamo la necessità per le imprese della certezza… -