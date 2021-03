Silent Hill ' rivive' nella concept art del nuovo gioco horror di Bokeh Game Studio

(Di mercoledì 24 marzo 2021)sta lavorando a untitoloche non dovrebbe arrivare prima del 2023. Non sorprende che finora abbiamo visto e sentito molto poco riguardo al progetto, ma almeno adesso abbiamo unaart del prossimodello. L'immagine contiene molte creature, tra cui serpenti, falene, un ragno e una strana creatura al centro della scena che sembra essere un mix tra un umano, un cervo, un'aquila e altro. I fondatori dello, Keiichiro Toyama, Kazunobu Sato e Junya Okura, non sono estranei al mistero. Il trio ha lavorato insieme in precedenza sui giochi Siren, mentre Toyama è meglio conosciuto come il creatore del franchise di. Leggi altro...

