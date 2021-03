Sedicenne afghano salvato dai Carabinieri dopo lungo viaggio nascosto su un camion

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) BOLOGNA – Ha rischiato di svenire e di finire schiacciato dalle ruote del mezzo pesante che stava usando come nascondiglio per entrare irregolarmente in Italia il 16enne afghano salvato dai Carabinieri della stazione di Zola Predosa, in provincia di Bologna. Il giovane, spiegano i militari, si era infatti “nascosto dietro la cabina di un autocarro, in corrispondenza del serbatoio”. Il mezzo, dettagliano i Carabinieri, era partito dai paesi dell’Est Europa ed era diretto in un’azienda italiana che produce cancelli automatici. Alla vista del ragazzo, infreddolito e spaventato, il camionista, un 52enne bulgaro, e alcuni dipendenti della ditta si sono fatti avanti per aiutarlo, offrendogli cibi e bevande, mentre i militari lo hanno identificato e affidato agli assistenti sociali.