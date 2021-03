Roma, Raggi replica a Zingaretti: “La mia ricandidatura è una minaccia? Parole come pietre”. Maggioranza a rischio in Campidoglio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel giorno in cui Enrico Letta e Giuseppe Conte aprono “il cantiere” della coalizione Pd-M5s, a Roma si aggrava lo scontro tra Nicola Zingaretti e Virginia Raggi. Così mentre l’ex premier parlava della necessità di trovare “soluzioni condivise” a partire dalle prossime Comunali, in Campidoglio i rapporti tra i due alleati di governo si fanno sempre più tesi. A riaprire le polemiche oggi sono state le Parole dell’ex segretario dem a Di Martedì su La7: “La ricandidatura della Raggi è una minaccia per la città”, ha dichiarato. Una frase che non è passata inosservata nel fronte M5s, tanto che la stessa sindaca ha replicato: “Parole come pietre”, ha detto, “non è lecito provare ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel giorno in cui Enrico Letta e Giuseppe Conte aprono “il cantiere” della coalizione Pd-M5s, asi aggrava lo scontro tra Nicolae Virginia. Così mentre l’ex premier parlava della necessità di trovare “soluzioni condivise” a partire dalle prossime Comunali, ini rapporti tra i due alleati di governo si fanno sempre più tesi. A riaprire le polemiche oggi sono state ledell’ex segretario dem a Di Martedì su La7: “Ladellaè unaper la città”, ha dichiarato. Una frase che non è passata inosservata nel fronte M5s, tanto che la stessa sindaca hato: “”, ha detto, “non è lecito provare ad ...

Advertising

eziomauro : Roma, la sindaca Raggi e la farsa dei nuovi bus: li presenta due volte ma sono sempre gli stessi - virginiaraggi : .@Roma Capitale e @Leonardo_IT insieme per la sicurezza e il controllo della Pineta di Castel Fusano. Seguite la di… - fattoquotidiano : Zingaretti a La7: “Presi un Pd morto, ora sono contento che sia sopravvissuto. Io sindaco di Roma? No, ma Raggi è u… - assataram : #Zingaretti teme la vittoria di #Raggi a #Roma. Quei tanti somari che lo votano meritano di essere #pidioti. - Giancar70336148 : RT @surianof: Raggi contro Zingaretti: 'Mi ha definito 'minaccia' per Roma. Parole che colpiscono e feriscono' via @fanpage -