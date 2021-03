Roma | maggioranza sul filo di lana | Raggi costretta a votare in aula

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – L’addio dato ieri alla maggioranza pentastellata che amministra il Comune di Roma da parte della consigliera Gemma Guerrini costringe Virginia Raggi a tornare in aula a votare i provvedimenti in esame. Un inedito quasi, visto che la sindaca in aula, intenta a premere i bottoni o a dichiarare il suo voto, non si vedeva da tempo. Un’autentica rarità.

- ilfoglio_it : La consigliera romana Gemma Guerrini lascia il M5s e passa al gruppo Misto: Virginia Raggi resta senza maggioranza…

(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Se a livello nazionale Pd e M5s continuano a tessere l'alleanza giallorossa, a Roma non sono mai stati così distanti. "Una minaccia la ricandidatura di Virginia Raggi", ha dett ...