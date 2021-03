Petrolio: prezzi in rialzo oltre il 5%, pesa chiusura temporanea canale di Suez (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - I prezzi del Petrolio in forte crescita: il brent guadagna il 5,86% a 63,92 dollari mentre il Wti viaggia sopra i 60 dollari a 60,72 dollari (+5,84%). A contribuire all'impennata dei prezzi dell'oro nero è stata la chiusura temporanea del canale di Suez a causa di una nave cargo da 200 mila tonnellate che si è arenata dopo essere uscita dalla rotta per forti raffiche di vento. I prezzi del Petrolio, rileva Nitesh Shah, director research di WisdomTree, "hanno avuto una corsa selvaggia questa settimana. Il 23 marzo i prezzi del Brent sono scesi del 6,5% ma oggi sono vicini a recuperare queste perdite. Inizialmente, sotto la pressione di un indebolimento delle prospettive economiche in Europa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Idelin forte crescita: il brent guadagna il 5,86% a 63,92 dollari mentre il Wti viaggia sopra i 60 dollari a 60,72 dollari (+5,84%). A contribuire all'impennata deidell'oro nero è stata ladeldia causa di una nave cargo da 200 mila tonnellate che si è arenata dopo essere uscita dalla rotta per forti raffiche di vento. Idel, rileva Nitesh Shah, director research di WisdomTree, "hanno avuto una corsa selvaggia questa settimana. Il 23 marzo idel Brent sono scesi del 6,5% ma oggi sono vicini a recuperare queste perdite. Inizialmente, sotto la pressione di un indebolimento delle prospettive economiche in Europa, ...

