Palermo | fa guidare a un bambino di 8 anni una moto | il video fa il giro del web Identificato e multato un amico di famiglia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Un, di 8, che guida unain strada, senza casco. Dietro di lui un uomo, anche lui senza casco e con la sigaretta accesa. È ilgirato nel quartiere Falsomile a, caricato in rete su Tiktok e in poco tempo diventato virale. Grazie alle immagini, dalle quali era identificabile la targa, i carabinieri hanno potuto in poco tempo individuare i dueciclisti e identificare l’uomo: si trata di un 40ennedi. L’uomo è statoe, oltre alle sanzioni previste dal codice della strada, è stata interessata la procura ordinaria e quella per i minorenni per accertare responsabilità a carico dei genitori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.