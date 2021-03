“Non ti permettere!”. Cartabianca, duro scontro tra Simona Ventura e il prof. Bassetti: “Non puoi dirlo!”. Volano stracci (Di mercoledì 24 marzo 2021) Simona Ventura e Matteo Bassetti, Volano gli stracci a Cartabianca, talk di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer. Nel corso della puntata in onda martedì 23 marzo 2021, la conduttrice televisiva e il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova si sono trovati a discutere animatamente delle cure relative al Covid. Il clima si è surriscaldato non poco, con il medico che ha più volte ripreso le esternazioni della conduttrice che nei giorni scorsi è risultata positiva al tampone ed ora è in attesa del test che certifichi la sua guarigione. “Faccia la conduttrice televisiva. Se vuole fare il medico, si prenda una laurea”, ha detto con tono fermo Bassetti, a un certo punto del botta e risposta. Il professore è apparso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021)e Matteogli, talk di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer. Nel corso della puntata in onda martedì 23 marzo 2021, la conduttrice televisiva e il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova si sono trovati a discutere animatamente delle cure relative al Covid. Il clima si è surriscaldato non poco, con il medico che ha più volte ripreso le esternazioni della conduttrice che nei giorni scorsi è risultata positiva al tampone ed ora è in attesa del test che certifichi la sua guarigione. “Faccia la conduttrice televisiva. Se vuole fare il medico, si prenda una laurea”, ha detto con tono fermo, a un certo punto del botta e risposta. Ilessore è apparso ...

